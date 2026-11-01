В области Ұлытау проверили готовность к паводковому периоду

Аким области Ұлытау Есет Байкен провёл воздушный мониторинг территорий, где есть риск подтопления. Об этом он написал на своей странице Instagram, передает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Во время облёта он вместе с ответственными службами оценил состояние рек, водохранилищ и гидротехнических сооружений, а также обстановку вокруг населённых пунктов.

«Продолжаем подготовку к паводковому периоду. Вместе с ответственными службами проверили результаты работ, проведённых за летний период, и определили проблемные участки, где необходимо принять дополнительные меры», — сообщил Есет Байкен.

Во время мониторинга также рассмотрели меры по предупреждению паводков, снижению возможных рисков и обеспечению безопасности жителей.

Отдельно обсудили возможность сохранить паводковые воды и использовать их для сельского хозяйства. Для этого предстоит изучить потенциальные места размещения водозаборных сооружений.

Аким области поручил профильным управлениям и службам продолжить работу и держать подготовку к паводковому периоду на постоянном контроле. Главная задача — заранее принять необходимые меры для безопасности жителей.