«Таза Қазақстан»: болельщики убрали мусор после футбольного матча в Жезказгане

После завершения футбольного матча между командами «Ұлытау» и «Атырау» на стадионе «Металлург» в Жезказгане болельщики проявили инициативу и собрали мусор с трибун, передает официальный сайт акимата области Ұлытау.

Таким образом, жители поддержали республиканскую экологическую акцию «Таза Қазақстан» и продемонстрировали пример ответственного отношения к общественным пространствам. Инициатива показала, что любовь к футболу проявляется не только в поддержке любимой команды, но и в заботе о чистоте стадиона.

Напомним, 31 октября на стадионе «Металлург» в Жезказгане состоялся заключительный матч сезона Казахстанской Премьер-лиги, в котором встретились футбольные клубы «Ұлытау» и «Атырау».

Подобные инициативы способствуют формированию экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде, а также напоминают о важности личного вклада каждого в поддержание чистоты.