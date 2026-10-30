В Сатпаеве пройдёт сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі»

31 октября в городе Сатпаеве состоится сельскохозяйственная ярмарка «Дала дәмі». Жители смогут приобрести продукцию местных товаропроизводителей по доступным ценам.

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Мероприятие направлено на обеспечение жителей доступными продуктами питания, а также поддержку местных фермеров и товаропроизводителей.

Ярмарка пройдёт в субботу, 31 октября, перед магазином «Светофор» по адресу: город Сатпаев, улица Ұлытау, 85.