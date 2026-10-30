На трассе «Кызылорда – Жезказган» усилен контроль за грузоперевозками

На автомобильной дороге «Кызылорда – Жезказган» усилен контроль за движением крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Особое внимание уделяется перевозкам с превышением допустимого веса, сообщает Министерство транспорта Республики Казахстан.

Контрольные мероприятия организованы в рамках исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, по повышению качества автомобильных дорог и укреплению транзитного потенциала страны.

Главная цель — сохранить дорожное покрытие и обеспечить безопасность движения. Перегруженные автомобили ускоряют разрушение дорог и создают угрозу для водителей и пассажиров.

Трасса «Кызылорда – Жезказган» стала одним из ключевых направлений, охваченных усиленным контролем. Аналогичная работа проводится на автомагистралях «Западная Европа – Западный Китай», «Астана – Петропавловск» и «Омск – Павлодар – Семей – Майкапшагай».

Одновременно Министерство транспорта совместно с депутатами Курултая Республики Казахстан прорабатывает законодательные меры по усилению ответственности за перегруз. Также рассматривается совершенствование механизмов контроля за тяжеловесным транспортом.

По информации ведомства, работа по обеспечению сохранности автомобильных дорог будет продолжена.