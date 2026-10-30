Программа «Адал азамат»: директорам школ области Ұлытау представили опыт столичной школы

Директора школ области Ұлытау посетили школу №107 «Келешек» в Астане и познакомились с опытом реализации единой программы воспитания «Адал азамат».

Во время обмена опытом участники обсудили, как продвигать национальные и общечеловеческие ценности, внедрять в повседневную школьную жизнь принципы честности, ответственности, патриотизма и трудолюбия.

Также речь шла о системной организации воспитательной работы, сочетании обучения и воспитания и эффективных способах формирования школьной культуры, основанной на ценностях.

Директора школ области Ұлытау изучили опыт столичных коллег и рассмотрели возможности его применения в образовательных организациях региона.