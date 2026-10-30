В области Ұлытау торжественно встретили призёров чемпионата мира по боксу

В области Ұлытау торжественно встретили Владислава Саможонова и Индира Кыдырмолдаеву — призёров чемпионата мира по боксу среди спортсменов до 19 лет.

На мировом первенстве, которое проходило с 16 по 27 октября в городе Будва (Черногория), спортсмены из Ұлытау завоевали две медали. Владислав Саможонов стал серебряным призёром в супертяжёлой весовой категории (свыше 90 кг), а Индира Кыдырмолдаева завоевала бронзу в весе до 60 кг.

На церемонии встречи исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта области Ұлытау Елдос Абдраев назвал достижения спортсменов историческим событием для регионального спорта.

«Это действительно история! Поздравляю обоих спортсменов с покорением таких высот. Желаю вам крепкого здоровья и успехов на предстоящих соревнованиях. Желаю покорить вершину мирового спорта, а в будущем — олимпийскую вершину! Также выражаю особую благодарность всем тренерам, которые вносят вклад в развитие бокса в области Ұлытау. В этом достижении велика ваша заслуга», — сказал он.

В церемонии приняли участие родные и болельщики спортсменов. Они поздравили призёров чемпионата мира.

Результат боксёров из области Ұлытау на международном турнире стал одним из значимых достижений в развитии бокса в регионе и подготовке молодых спортсменов.