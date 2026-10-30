В области Ұлытау планируют внедрить социальный проект JOLTAP

В рамках исполнения поручения Главы государства о распространении успешного опыта социального проекта JOLTAP в регионах страны заместитель акима области Ұлытау Нуртас Карипбаев и руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Курмет Саттыбаев посетили с рабочим визитом Астану, где ознакомились с практикой реализации проекта.

Проект, совместно реализуемый акиматом Астаны и общественным фондом «Жаңа мүмкіндік», направлен на повышение доходов населения через бесплатное обучение востребованным профессиям, содействие трудоустройству и развитие предпринимательства.

В ходе поездки делегация изучила действующие учебные программы, порядок организации обучения, механизмы взаимодействия с работодателями и систему поддержки выпускников после завершения курсов.

Особое внимание на встрече уделили вопросам внедрения проекта JOLTAP в области Ұлытау.

Опыт, доказавший свою эффективность в столице, планируется адаптировать к экономическим особенностям региона и потребностям местного рынка труда. Среди приоритетных направлений — подготовка специалистов для промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, сферы услуг, а также развитие цифровых навыков жителей.

На следующем этапе предстоит определить востребованные на рынке труда профессии, наладить взаимодействие с работодателями и разработать организационный механизм реализации проекта в регионе.

Главная задача — не только дать гражданам возможность освоить новую профессию, но и создать реальные условия для их трудоустройства, профессионального роста и повышения доходов.

Внедрение подобных инициатив будет способствовать расширению возможностей занятости населения и развитию человеческого капитала области Ұлытау.