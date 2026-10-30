В области Ұлытау более 8 тысяч спортсменов тренируются по 38 видам спорта

В области Ұлытау ведётся работа по привлечению детей и подростков к занятиям спортом, повышению доступности массового спорта и развитию спорта высших достижений. Сегодня в регионе 8 077 спортсменов бесплатно занимаются 38 видами спорта.

В области работают 10 детско-юношеских спортивных школ, где подготовкой юных спортсменов занимаются 263 тренера-преподавателя.

Условия для занятий детей и подростков созданы также в спортивных клубах и комплексах региона. Так, в спортивном клубе «Намыс» под руководством 14 тренеров занимаются от 350 до 400 детей. В спортивном комплексе имени М. Дарибекова в посёлке Жайрем различными видами спорта охвачены 444 ребёнка.

В Центре развития спорта города Жезказган работают 15 тренеров, под руководством которых проходят подготовку 672 спортсмена.

Кроме того, для повышения доступности массового спорта в регионе реализуется программа подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа. В её рамках по области выдано около 980 ваучеров. Сейчас по этой системе действуют секции по 15 видам спорта.

Управление физической культуры и спорта области Ұлытау продолжает работу по привлечению детей и подростков к занятиям спортом, повышению доступности спортивной инфраструктуры и подготовке спортсменов.

Эта работа направлена на укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни и создание равных возможностей для занятий спортом.