Около 100 человек приняли участие в экоакции в селе Кенгир

Акция «Чистый четверг», организованная акиматом города Жезказгана, на этот раз прошла в новом формате. Сотрудники городских учреждений провели уборку не на центральных улицах, а в селе Кенгир.

В рамках республиканской экологической инициативы «Таза Қазақстан» около 100 госслужащих, представителей молодёжи и волонтёров приехали в село, чтобы вместе навести там порядок. В акции также принял участие аким Жезказгана Мурат Бурибаев.

Главная особенность инициативы – совместная работа городских сотрудников по благоустройству села. Чистота и порядок должны быть важны не только в центре города: развитию каждого населённого пункта, входящего в его состав, необходимо уделять внимание.

Во время акции участники убрали бытовой мусор и привели в порядок территорию села. Цель инициативы – не ограничиваться разовой уборкой, а уделять селам постоянное внимание и проявлять заботу о родном крае конкретными делами.

Чистота не знает границ. Благоустройство города и села – общая ответственность.