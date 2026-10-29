Директора школ области Ұлытау приняли участие в международной конференции

Директора школ области Ұлытау и представители областного методического центра приняли участие в XV международной научно-практической конференции «Школа и человеческий потенциал: качество и равные возможности».

В первый день конференции состоялся практический семинар представителя Бостонского колледжа, международного эксперта в сфере образования Энди Харгривза на тему «Коллаборативный профессионализм: следующий шаг».

На семинаре обсудили поддержку профессионального развития и благополучия педагогов, формирование культуры сотрудничества в организациях образования, повышение коллективной ответственности и качества обучения.

Участие в международной конференции позволило руководителям образовательных организаций региона познакомиться с передовыми практиками в сфере образования, изучить современные подходы к управлению и рассмотреть возможности их применения в работе местных школ.