В Жезказгане пройдёт чемпионат Казахстана по дзюдо среди молодёжи

Со 2 по 5 ноября в Жезказгане состоится чемпионат Республики Казахстан по дзюдо среди мужчин и женщин до 23 лет.

В чемпионате страны примут участие дзюдоисты из разных регионов Казахстана. Они будут бороться за призовые места в своих весовых категориях.

Соревнования станут для молодых спортсменов возможностью повысить мастерство, получить соревновательный опыт и проявить свой спортивный потенциал.

Чемпионат пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Жігер» в Жезказгане.