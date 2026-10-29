Директора школ области Ұлытау обменялись опытом в Астане

Руководители организаций образования области Ұлытау приняли участие в площадке по обмену опытом в Астане. Они познакомились с инновационными проектами и передовыми практиками столичных школ.

В мероприятии, организованном 28 октября Методическим центром акимата Астаны, приняли участие руководитель отдела Методического центра области Ұлытау и директора образовательных организаций региона.

Участники посетили школы будущего № 103 и № 107, школы-гимназии № 87 и № 97, а также школы-лицеи № 8 и № 92.

Во время встреч обсудили вопросы повышения качества образования, реализации инновационных проектов и внедрения эффективного опыта экспериментальных площадок. Отдельное внимание уделили созданию инклюзивной образовательной среды, психолого-педагогической поддержке и условиям, необходимым для получения качественного образования каждым ребёнком.

Площадка была направлена на развитие управленческого потенциала образовательных организаций региона, а также внедрение эффективных методов и новых проектов в работу местных школ.