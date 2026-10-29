Около 500 сельских школьников соревнуются в олимпиаде в области Ұлытау

В области Ұлытау проходит областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам среди учащихся 9–11 (12)-х классов сельских школ. В этом году в интеллектуальном состязании участвуют 472 школьника из разных районов региона.

Олимпиада проходит с 27 по 31 октября. Её цель — выявить талантливых учеников сельских школ, развить их интеллектуальные способности и дать им возможность продемонстрировать свои знания на республиканском уровне.

В этом году число участников заметно выросло. Если в прошлом учебном году в областном этапе соревновались 333 школьника, то теперь их стало 472 — на 139 больше.

По итогам областного этапа прошлого учебного года победителями стали 93 ученика. 49 из них получили путёвки на республиканский этап.

Тогда учащиеся области Ұлытау завоевали на республиканском этапе шесть медалей. Ученица 10-го класса опорной школы имени Бименде Амалбекова Жанааркинского района Көркем Кейкова принесла региону первую в его истории золотую медаль. Кроме того, школьники завоевали пять бронзовых медалей.

Областной этап олимпиады этого года завершится 31 октября. По его итогам определят учащихся, показавших лучшие результаты.