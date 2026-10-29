«Тең мүмкіндіктер»: Ұлытаулық оқушылар республикалық фестивальде бірінші орын алды
Ұлытау облысының оқушылары «Тең мүмкіндіктер» республикалық балалар инклюзивті спорт фестивалінде жеңімпаз атанды. Жаңаарқа ауданындағы С. Сейфуллин атындағы мектептің 7-8-сынып оқушылары командалық есепте бірінші орын иеленді.
Еліміздің әр өңірінен 15 команда қатысқан жарыста Серік Рамазан, Секен Нұрсұлтан және Есен Аяладан құралған команда үздік нәтиже көрсетті.
Сондай-ақ аталған мектептің 5-6-сынып оқушыларынан жасақталған команда төртінші орынға ие болды. Команда құрамында Қаппаров Асыл, Серік Арайлым және Мансұр Аслан өнер көрсетті.
Бұдан бөлек, 5-6-сынып оқушыларының командасы белсенділігі үшін арнайы марапатқа ие болды.
«Тең мүмкіндіктер» фестивалі балаларды спортқа тартуға, инклюзивті ортаны дамытуға және олардың қабілеттерін көрсетуіне тең мүмкіндік жасауға бағытталған.