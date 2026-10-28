«Закон и порядок — залог безопасного будущего»: в городе Сатпаев прошёл правовой форум

В городе Сатпаев прошёл городской форум «Закон и порядок — залог безопасного будущего». В нём приняли участие около 600 учащихся 9-11-х классов, представители правоохранительных органов и государственные служащие.

Форум организовали для формирования правовой культуры в обществе, укрепления верховенства закона и повышения правовой грамотности подростков.

На мероприятии выступили старший помощник прокурора области Ұлытау Шырын Канаятова, заместитель прокурора города Сатпаев Мейиржан Тельманов, исполняющий обязанности заместителя акима города Амангельды Куракбай, а также представители городского отдела полиции.

Они рассказали о соблюдении требований закона, обеспечении общественной безопасности, профилактике правонарушений и повышении гражданской ответственности молодёжи. Участники также обсудили значение принципа «Закон и порядок» и отметили, что уважение к закону — одно из главных условий построения безопасного и справедливого общества.

В ходе форума агитбригада представила постановку на правовую тему. Кроме того, на платформе Kahoot провели интеллектуальную игру, в которой школьники проверили свои знания в области права и посоревновались друг с другом.

Программу мероприятия дополнили патриотические песни.

Форум был направлен на повышение правовой грамотности молодёжи, воспитание уважения к закону и развитие гражданской ответственности.