В области Ұлытау расширят возможности приобретения доступного жилья

Отбасы банк и акимат области Ұлытау подписали меморандум о сотрудничестве на 2027–2029 годы. Документ предусматривает развитие доступного жилищного кредитования в регионе.

Ежегодно на реализацию инициативы будут направлять 3 млрд тенге: 2,5 млрд тенге выделит Отбасы банк, ещё 500 млн тенге — акимат области.

Жители региона смогут приобретать жильё на льготных условиях — с первоначальным взносом от 10% и ставкой по займу 5% годовых.

В области уже реализуются совместные жилищные программы «Ұлытау жастары» и «Сәтбаев жұмыскер». Они помогают жителям решать один из важных вопросов — приобретать собственное жильё.

Новое соглашение позволит продолжить развитие жилищных программ и расширить поддержку молодых специалистов и семей. Доступное жильё способствует улучшению условий жизни и социальному развитию области.

Напомним, ко Дню Республики в Жезказгане очередникам торжественно вручили ключи от новых квартир. Для многих семей это стало долгожданным событием.