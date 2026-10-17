Анонс!
В области Ұлытау ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest.
В преддверии празднования Дня Республики в области Ұлытау пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют
17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории области Ұлытау, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.
Пресс-служба акимата области Ұлытау
Республиканская акция «Republic Day»
1
Область Ұлытау
Детский развлекательный центр
"Kinder Land"
г.Жезказган, ул. Абая 101
2
Область Ұлытау
Магазин игрушек
"Мир игрушек"
г.Жезказган, ул. Сейфуллина 69
3
Область Ұлытау
Гончарные услуги
"Академия исскуств"
г.Жезказган, ул. Абая 47
4
Область Ұлытау
ТД
"Шаруа"
г.Жезказган, ул. Сейфуллина 59А
5
Область Ұлытау
ТД
"Технодом"
г.Жезказган, ул. Гарышкерлер 25а
6
Область Ұлытау
ТЦ
"YRYS - QUT"
район Жанаарка, ул. Даулетбекова, 78
7
Область Ұлытау
ТЦ
"Нур Кидс"
г.Сатпаев, ул. Абая, 50
8
Область Ұлытау
ТД
"Арзан"
г.Сатпаев, пр. Сатпаева, 120
9
Область Ұлытау
ТД
"Арзан Сатпаев Микс"
г.Сатпаев, пр. Сатпаева, 108А
10
Область Ұлытау
ТД
"Астана"
г.Сатпаев, пр. Сатпаева, 120А
Республиканская акция «Bereke Fest»
1
Область Ұлытау
ТС
"Samadi Mart"
г.Жезказган, ул. Абая 140
2
Область Ұлытау
ТС
"Акцент"
г.Жезказган, пр. Алашахана 27
3
Область Ұлытау
ТС
"Самади"
г.Жезказган, пр. Мира 45
4
Область Ұлытау
ТС
"Самаз"
г.Жезказган, ул. Сейфуллина 23
5
Область Ұлытау
ТС
"Юникс"
г.Жезказган, ул. Гарышкерлер 32
6
Область Ұлытау
ТС
"Самади"
г.Сатпаев, пр. Сатпаева 122а
7
Область Ұлытау
Магазин
"Алия"
район Жанаарка, пр. Сейфуллина, 15
8
Область Ұлытау
Магазин
"Жандос"
район Жанаарка, ул. Даулетбекова, 76/1
9
Область Ұлытау
Магазин
"Сымбат"
район Ұлытау, ул. Абая, 28