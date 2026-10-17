В области Ұлытау ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest.

В преддверии празднования Дня Республики в области Ұлытау пройдут республиканские акции «Republic Day» и «Bereke Fest», которые стартуют

17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «Republic Day» и «Bereke Fest» на территории области Ұлытау, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акимата области Ұлытау

Республиканская акция «Republic Day»

1

Область Ұлытау

Детский развлекательный центр

"Kinder Land"

г.Жезказган, ул. Абая 101

2

Область Ұлытау

Магазин игрушек

"Мир игрушек"

г.Жезказган, ул. Сейфуллина 69

3

Область Ұлытау

Гончарные услуги

"Академия исскуств"

г.Жезказган, ул. Абая 47

4

Область Ұлытау

ТД

"Шаруа"

г.Жезказган, ул. Сейфуллина 59А

5

Область Ұлытау

ТД

"Технодом"

г.Жезказган, ул. Гарышкерлер 25а

6

Область Ұлытау

ТЦ

"YRYS - QUT"

район Жанаарка, ул. Даулетбекова, 78

7

Область Ұлытау

ТЦ

"Нур Кидс"

г.Сатпаев, ул. Абая, 50

8

Область Ұлытау

ТД

"Арзан"

г.Сатпаев, пр. Сатпаева, 120

9

Область Ұлытау

ТД

"Арзан Сатпаев Микс"

г.Сатпаев, пр. Сатпаева, 108А

10

Область Ұлытау

ТД

"Астана"

г.Сатпаев, пр. Сатпаева, 120А

Республиканская акция «Bereke Fest»

1

Область Ұлытау

ТС

"Samadi Mart"

г.Жезказган, ул. Абая 140

2

Область Ұлытау

ТС

"Акцент"

г.Жезказган, пр. Алашахана 27

3

Область Ұлытау

ТС

"Самади"

г.Жезказган, пр. Мира 45

4

Область Ұлытау

ТС

"Самаз"

г.Жезказган, ул. Сейфуллина 23

5

Область Ұлытау

ТС

"Юникс"

г.Жезказган, ул. Гарышкерлер 32

6

Область Ұлытау

ТС

"Самади"

г.Сатпаев, пр. Сатпаева 122а

7

Область Ұлытау

Магазин

"Алия"

район Жанаарка, пр. Сейфуллина, 15

8

Область Ұлытау

Магазин

"Жандос"

район Жанаарка, ул. Даулетбекова, 76/1

9

Область Ұлытау

Магазин

"Сымбат"

район Ұлытау, ул. Абая, 28