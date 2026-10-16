УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Обратите внимание! Отчётная встреча акима области Ұлытау Есета Байкена с жителями города Сатпаев, запланированная на 21 октября, перенесена на 28 октября.

Встреча состоится в 11:00.

После встречи аким области, руководители управлений и департаментов центральных государственных органов проведут личный приём граждан по вопросам, требующим решения.

Место проведения: город Сатпаев, проспект Сатпаева, 106, «Дворец горняков имени Шынболата Дильдабаева».

Дата: 28 октября 2026 года

Время: 11:00