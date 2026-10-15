Аким области Ұлытау Есет Байкен встретился с жителями города Каражал. В ходе встречи он представил отчет о социально-экономическом развитии региона, проделанной работе и планах на предстоящий период.

Вначале аким города Айкын Кылышев доложил об основных показателях развития и результатах работы за 2026 год. Затем глава региона остановился на ключевых социально-экономических показателях области и обозначил дальнейшие планы.

Глава региона сообщил о планах по модернизации больницы в Жайреме, строительству дополнительного корпуса и передаче двух автомобилей скорой медицинской помощи. Кроме того, по итогам переговоров с АО «Өркен-Атасу» предусмотрено строительство детского сада на 150 мест в 2027–2028 годах. Начать работы по газификации Жайрема планируется уже в этом году.

Также предусмотрено благоустройство въездной части Каражала. Компании Qarmet и ERG, в свою очередь, ведут работу по увеличению объемов производства.

По итогам девяти месяцев 2026 года в социально-экономическом развитии города Каражал и поселка Жайрем сохраняется положительная динамика. Ожидается, что объем промышленного производства достигнет 198 млрд тенге, а инвестиции в основной капитал составят 66 млрд тенге.

В целом планируется реализация шести инвестиционных проектов общей стоимостью 212,5 млрд тенге с созданием 925 новых рабочих мест.

В социальной сфере продолжается ремонт школ, строительство новых образовательных объектов, повышение качества медицинских услуг и привлечение врачей.

В рамках развития инфраструктуры ведутся работы по ремонту дорог, газификации, модернизации электрических и канализационных сетей. Уровень выполнения работ по газификации Жайрема составляет около 90%. В микрорайоне Актау завершено строительство электрических сетей, к ним подключены 68 жилых домов, школа и мечеть.

В рамках благоустройства города проводятся работы по озеленению и обновлению парков. В Каражале введены в эксплуатацию крытый плавательный бассейн и стадион «Горняк». Продолжается строительство новых спортивных и культурных объектов.

На 2027 год запланирована реализация проектов по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры. Главная цель — придать дополнительный импульс развитию города и создать комфортные условия для жизни населения.

В ходе встречи жители подняли вопросы ремонта дорог, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития социальных объектов. По всем обозначенным проблемам аким области дал соответствующие поручения ответственным ведомствам.

После встречи с населением Есет Байкен провел личный прием граждан. Руководители областных управлений также выслушали обращения жителей и ответили на интересующие их вопросы.