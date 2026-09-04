В ТУРКЕСТАНЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЁННАЯ СБОРНИКУ «ӘДІЛЕТТІ ҚОҒАМҒА – ШЫНШЫЛ СӨЗ»

В Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане состоялся круглый стол, посвящённый презентации книги Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «ӘДІЛЕТТІ ҚОҒАМҒА – ШЫНШЫЛ СӨЗ».

Цель встречи – обсудить содержание труда, в котором отражены общественно-политические взгляды Главы государства и актуальные направления развития страны, а также рассмотреть значение поднятых в книге вопросов для современного общества. В мероприятии приняли участие ветераны, представители государственного управления, образования, науки, культуры, права, молодёжной политики и общественной сферы, представители интеллигенции, поэты и писатели, преподаватели и молодые учёные.

Отметим, что «ӘДІЛЕТТІ ҚОҒАМҒА – ШЫНШЫЛ СӨЗ» – сборник, отражающий преемственность взглядов Президента на государство, общество и гражданина. В книге собраны политические и гражданские позиции Главы государства, сформировавшиеся за более чем 30 лет, его опыт государственного управления, а также размышления о национальных ценностях и развитии общества.

Модератор встречи, ректор университета Жанар Темирбекова, отметила, что нынешнее мероприятие – не просто презентация книги. По её словам, это важная площадка для более глубокого осмысления государственных позиций, общественных ценностей и ответственности каждого гражданина за настоящее и будущее страны.

«В книге собраны избранные выступления Главы государства, прозвучавшие на отечественных и международных встречах, общественных мероприятиях, а также его статьи, интервью и труды с первых лет независимости. Эти материалы охватывают период почти в 35 лет и позволяют проследить государственническую позицию Президента, его политический опыт и формирование взглядов на развитие страны», – сказала Жанар Темирбекова.

Председатель Туркестанского областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов подчеркнул значимость издания для общества.

«Одни книги дают человеку информацию, другие – знания. А некоторые формируют направление мышления и помогают понять, куда должно двигаться общество. В книге Президента «К справедливому обществу – искреннее слово» представлены все три этих направления. В ней заложены целостное государственническое мышление и мировоззрение. Книга состоит из 21 темы, в каждой из которых всесторонне рассматривается идея формирования справедливого, сильного и ответственного Казахстана», – отметил он.

На круглом столе кандидат филологических наук, профессор Бекжигит Сердали выступил с докладом на тему «Размышления о качестве нации, государственном управлении, науке и образовании, культуре и духовности». Руководитель отдела областного молодёжного ресурсного центра Нариман Мархабаев представил доклад «Мысли о молодёжи: образование, труд, ответственность и будущее».

Председатель Туркестанского областного филиала Молодёжного крыла партии «Әділет» Еркебулан Мадиярулы также поделился своими взглядами и предложениями.

В завершение встречи участники отметили актуальность изложенных в книге идей и выводов для современного общества.