На стадионе имени Октября Жарылкапова в городе Туркестане стартовало XXV республиканское соревнование среди семейных команд «Бір атаның балалары футбол ойнайды».

В этом году в состязании принимают участие 32 команды и около 400 игроков из каждого региона страны, которые поборются за призовые места.

На торжественной церемонии открытия турнира выступили председатель Туркестанского областного маслихата, президент областной федерации футбола Нуралы Абишов и автор проекта - мастер спорта РК, судья высшей национальной категории, заслуженный деятель РК Несип Жунисбайулы. Они пожелали участникам успехов.

Главная особенность данного турнира в том, что в составе одной команды играют сразу несколько поколений одной семьи: дед, отец, сын, внук и правнук. Этот проект, пропагандирующий преемственность поколений через спорт, стал своеобразной традицией и направлен на популяризацию семейных ценностей.

Из истории турнира вышли известные спортсмены страны - Жигер и Жамбыл Кокеевы. Также в разные годы в соревнованиях вместе со своими семьями участвовали Даулет Турлыханов и бывший капитан сборной Казахстана по мини-футболу Серик Жаманкулов.

Победитель турнира этого года получит денежный приз в размере 1 млн тенге, специальный диплом и медали. Команда, занявшая второе место, получит 600 тысяч тенге, а команда, занявшая третье место - 400 тысяч тенге.

Отметим, проведение турнира на высоком уровне обеспечивают Фонд РК «Поддержка спорта в семье и среди ветеранов», акимат Туркестанской области и областное управление физической культуры и спорта.

Финал турнира состоится 5 сентября.

Пресс-служба акима Туркестанской области