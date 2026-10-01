АКИМ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ ДОМА ВЕТЕРАНОВ ТЫЛА И ВЫРАЗИЛ ИМ ПОЧТЕНИЕ

В честь Международного дня пожилых людей аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил дома уважаемых аксакалов и поздравил их с праздником.

Глава региона посетил дома ветеранов тыла Талипа Бейсенбаева и Улбосын Зульпибековой в городе Туркестане и душевно побеседовал с ними. В ходе встречи он поинтересовался их состоянием, выслушал рассказы об их жизненном пути и трудовых годах. Пожилые люди поделились своими воспоминаниями и обменялись мнениями о сегодняшней жизни страны.

94-летний Талип Бейсенбаев – ветеран тыла, отец четверых сыновей и трех дочерей. Родившийся в трудные времена, он продолжил свой трудовой путь ветеринаром, работал также в межрайонном торговом центре Туркестана. Семеро его детей нашли свое место в жизни, получили высшее образование и трудятся в своей сфере. Сегодня уважаемый аксакал живет в здравии в окружении своих детей, внуков и правнуков.

88-летняя Улбосын Зульпибекова – многодетная мать. В трудовые годы работала швеей и поваром, воспитала шестерых сыновей. У нее 16 внуков, она вместе с ними радуется успехам потомства.

Аким области пожелал ветеранам крепкого здоровья, долголетия, благополучия их семьям и вручил праздничные подарки. В завершение встречи аксакалы дали свое благословение – бата, выразив пожелания мира стране и процветания региону.

Отметим, сегодня в области насчитывается более 187 тысяч пенсионеров, три ветерана ВОВ, 2082 труженика тыла. В целях создания благоприятных условий для старшего поколения во всех районах и городах открыты центры активного долголетия. Если одиноким старикам старше 80 лет, оставшимся в старости одинокими, оказывается помощь в размере 1 МРП дополнительно к пенсии, то 9201 ветеран различных категорий отдохнул и поправил здоровье в санаториях региона. Работа по поддержке ветеранов продолжается.

Пресс-служба акима Туркестанской области