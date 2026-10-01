Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров Международный день пожилых людей провел в праздничной атмосфере вместе с ветеранами региона. Встреча, начавшаяся с утреннего зиярата, продолжилась праздничным мероприятием. Таким образом глава региона весь день находился среди представителей старшего поколения. Он душевно беседовал с ветеранами, выслушивал их мудрые советы и получил их благословение – бата.

Праздничный день начался в сердце Туркестана - мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави. Нуралхан Кошеров встретил ветеранов перед историческим объектом и вместе с представителями старшего поколения совершил зиярат. С участием 50 ветеранов был прочитан Коран, вознесены молитвы за благополучие страны, единство народа и благополучие будущих поколений. Этот момент, прошедший в духовном центре Туркестана, придал особый смысл праздничному дню.

После мавзолея ветераны и аким области направились в центр ремесленников. Здесь они посетили ярмарку изделий в национальном стиле, изготовленных местными мастерами, познакомились с работами мастеров, работающих в обработке дерева и металла, ювелирном искусстве и традиционном ремесле. Ветераны продемонстрировали свои навыкмюи в национальных играх – играли в асык ату, лянги, стреляли из лука. Представители старшего поколения побеседовали с молодыми мастерами, подчеркнув важность передачи ремесла будущим поколениям.

Следующей остановкой праздничного дня стал Туркестанский музыкально-драматический театр. Ветераны вместе с акимом области посмотрели спектакль «Король вальса». Встреча подарила представителям старшего поколения возможность духовного отдыха и подарила праздничное настроение.

После театра Н. Кушеров и ветераны вместе отправились на общественном автобусе к месту проведения следующего мероприятия. По дороге завязалась теплая беседа с представителями старшего поколения. Аксакалы подняли волнующие их вопросы, обменялись мнениями об изменениях в стране и сегодняшнем облике Туркестана.

Основная часть дня продолжилась праздничным мероприятием «Мои старики – мое богатство». На собрании аким области поздравил ветеранов с Международным днем пожилых людей, отметив вклад представителей старшего поколения в развитие страны.

– Уважение к старшим - в крови у казахов. Отсюда, наверное, и пошла поговорка «Народ, у которого много стариков, богат». Казахи всегда чтили своих стариков и уважали ветеранов. Ветераны – золотой фонд нашей страны. Жизненный путь старшего поколения с богатым опытом для нас очень ценен. В сегодняшней мирной жизни и достижениях страны велик ваш труд. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, отмечая особое место старшего поколения, определяет оказание уважения и заботы ветеранам как одну из важных задач. Это благородная традиция нашего народа, продолжающаяся веками. Популяризация примера старшего поколения и оценка их труда на благо страны – долг последующих поколений. Вы – золотой мост, соединяющий прошлое страны с настоящим. Будьте всегда здоровы и находитесь как можно дольше среди нас, – сказал аким области.

На праздничном собрании ряду ветеранов были вручены специальные награды. В ходе мероприятия труженики тыла, ветераны труда, внесшие вклад в развитие области, и представители интеллигенции, являющиеся примером для молодого поколения своим образцовым трудовым путем, были награждены благодарственными письмами акима области, областного маслихата и областного совета ветеранов. Председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов выступил на тему «Преемственность поколений: пример ветеранов», остановившись на роли старшего поколения в укреплении единства страны и общественной стабильности.

Получить благословение аксакала, выслушать его жизненный путь, опереться на его мудрость – это добрая традиция, укрепляющая золотой мост между поколениями. Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой.

Также аким области специально посетил дома нескольких аксакалов, поприветствовал их и получил их благословение – бата.

Сегодня в Туркестанской области проживает более 212 тысяч граждан пенсионного возраста. В регионе живут три ветерана Великой Отечественной войны, 2145 тружеников тыла. Также в области проживает 39 аксакалов старше 100 лет. Ведется системная работа по социальной поддержке ветеранов и пенсионеров, созданию условий для их активной жизни. Ежегодно около 7,8 тысячи ветеранов обеспечивают оздоровительными и отдыховыми услугами (в течение 14 дней) в двух Домах ветеранов области. Кроме того, во всех районах и городах региона работают центры активного долголетия. На деятельность этих центров затрачивается 1,5 млрд тенге. Ежегодно различные виды услуг предоставляют около 15 тысяч пенсионеров.

Пресс-служба акима Туркестанской области