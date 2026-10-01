ТУРКЕСТАН: ВЕТЕРАНЫ ПОСМОТРЕЛИ СПЕКТАКЛЬ «КОРОЛЬ ВАЛЬСА»

Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей, продолжилась в Туркестанском музыкально-драматическом театре. Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров вместе с представителями старшего поколения региона посмотрел спектакль «Король вальса».

В ходе встречи в театре ветеранам была предоставлена возможность культурного отдыха и создано праздничное настроение. Представители старшего поколения посмотрели спектакль и выразили благодарность творческому коллективу театра.

После спектакля аким области и ветераны вместе отправились на общественном автобусе к месту проведения следующего мероприятия. По дороге Нуралхан Кушеров побеседовал с представителями старшего поколения, выслушал их предложения и мнения.

Аксакалы поделились мыслями о сегодняшнем дыхании Туркестана, развитии города и актуальных вопросах жизни страны.

Пресс-служба акима Туркестанской области