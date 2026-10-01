ЧЕСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В Туркестанской области прошло праздничное мероприятие «Мои старики – мое богатство», посвященное Международному дню пожилых людей. В собрании приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, представители областного совета ветеранов, интеллигенция, ветераны труда и представители старшего поколения региона. На праздничном собрании аким области поздравил со знаменательным днем и выразил благодарность представителям мтаршего поколения за вклад в укрепление единства и сплоченности страны, пример для будущих поколений.

– Народ, уважающий своих стариков, богат. Ваш жизненный путь и труд на благо страны - пример для будущих поколений. В нашем народе всегда чтили своих стариков, уважали ветеранов. Ветераны – золотой фонд нашей страны. Жизненный путь старшего поколения с богатым опытом для нас очень ценен. В сегодняшней мирной жизни и достижениях страны велик ваш труд. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, отмечая особое место старшего поколения, определяет оказание уважения и заботы ветеранам как одну из важных задач. Это благородная традиция нашего народа, продолжающаяся веками. Популяризация примера старшего поколения и оценка их труда на благо страны – долг последующих поколений. Вы – золотой мост, соединяющий прошлое страны с настоящим. Будьте здоровы и находитесь как можно дольше среди нас, – сказал аким области Нуралхан Кошеров.

В ходе встречи группа ветеранов была награждена благодарственным письмом акима области. Также ряду представителей старшего поколения были вручены нагрудный знак «Құрмет белгісі», почетные грамоты и благодарственные письма областного маслихата и республиканского объединения «Организация ветеранов». В числе наград областного совета ветеранов были также номинации «Ел ағасы» и «Аялы әже». Также представителям старшего поколения были вручены грамоты и благодарственные письма.

Церемония награждения стала знаком уважения, высокой оценкой труда ветеранов в жизни страны, их общественную активность и вклад в воспитание будущих поколений. В праздничном мероприятии приняло участие более 500 пенсионеров и ветеранов области.

На собрании председатель областного совета ветеранов Женисбек Мауленкулов выступил на тему «Преемственность поколений: пример ветеранов», остановившись на роли старшего поколения в укреплении единства страны и укреплении общественного согласия. Также представители интеллигенции и общественные деятели выразили ветеранам свои искренние пожелания и остановились на их месте в истории страны.

Встреча продолжилась праздничным дастарханом, где было оказано почтение аксакалам. Мероприятие продолжилось концертной программой.

Пресс-служба акима Туркестанской области