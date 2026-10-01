НУРАЛХАН КУШЕРОВ ПРОВЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ВМЕСТЕ С АКСАКАЛАМИ

В честь Международного дня пожилых людей аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров вместе с ветеранами региона совершил зиярат в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Он встретил 50 ветеранов и вместе с представителями старшего поколения совершил паломничество. Был прочитан Коран, вознесены молитвы за благополучие страны, единство народа и светлое будущее для потомков. Во время зиярата гоава региона душевно побеседовал с ветеранами, выразив уважение к их жизненному пути и заслугам перед страной.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, высоко оценивая труд старшего поколения, занимающего особое место в истории страны, постоянно отмечает важность оказания уважения и заботы ветеранам. В этой связи популяризация примера старшего поколения и сохранение преемственности поколений – общая задача общества.

Сегодня в Туркестанской области проживает более 212 тысяч граждан пенсионного возраста. В регионе живут три ветерана Великой Отечественной войны, 2145 тружеников тыла и 39 аксакалов старше 100 лет.

Ведется системная работа по социальной поддержке ветеранов, повышению качества их жизни и созданию условий для их участия в активной жизни общества.

После зиярата в мавзолее встречк акима области и ветеранов продолжилась праздничной программой.

Пресс-служба акима Туркестанской области