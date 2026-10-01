АКИМ ОБЛАСТИ ВМЕСТЕ С УВАЖАЕМЫМИ СТАРЕЙШИНАМИ ПОСЕТИЛ КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТУРКЕСТАНА

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров вместе с представителями старшего поколения региона посетил культурные объекты города Туркестана. Сначала они побывали в центре ремесленников, где ознакомились с ярмаркой изделий в национальном стиле, изготовленных местными мастерами. Им была представлена работа, проводимая по развитию традиционного ремесла, популяризации национального искусства и передаче его будущим поколениям.

Представители старшего поколения побеседовали с мастерами и остановились на воспитательном и культурном значении национального ремесла. Ветераны труда и представители интеллигенции региона выразили благодарность молодым мастерам за их труд и отметили важность сохранения преемственности традиционного искусства.

В ходе праздничной встречи ветераны также приняли активное участие в национальных играх. Пожилые люди, игравшие в асык ату, лянгу и стрелявшие из лука, продемонстрировали свою бодрость и интерес к национальным традициям.

Н. Кошеров душевно побеседовал с представителями старшего поколения, выслушал их мнения и предложения. В ходе беседы говорилось о духовно-культурном облике Туркестана, популяризации национальных ценностей и оставлении примера для будущих поколений.

– В становление и развитие сегодняшнего Туркестана вложен и ваш труд. Для возрождения нашего города как духовного центра всегда необходим пример и назидание старшего поколения. Ваш жизненный путь и служение стране – пример для будущих поколений. Популяризация национальных ценностей и передача их молодому поколению – наша общая задача, – сказал аким области.

В ходе посещения культурных объектов особое внимание было уделено роли представителей старшего поколения в сохранении истории страны и национальных ценностей. Эта встреча, посвященная Международному дню пожилых людей, была направлена на активное участие ветеранов в общественной жизни, укрепление преемственности поколений и популяризацию национальных традиций.

Пресс-служба акима Туркестанской области