VI ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КӨШПЕНДІЛЕР ОЙЫНДАРЫНДА ТҮРКІСТАНДЫҚ ҚАНАТ БАҚТЫБАЙ ТЕҢГЕ ІЛУДЕН ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ
Қырғызстанда өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы сапындағы Түркістан облысының спортшылары жүлделі орындардан көрінуде.
Бүгінде түркістандық спортшылар ел қоржынына 8 алтын және 2 күміс медаль салды.
Теңге ілудің «Бес белес» стилінен сынға түскен Қанат Бақтыбай шеберлігі мен ептілігін танытып, жарыстың алтын жүлдесін иеленді.
Осылайша, түркістандық спортшы ұлттық ат спортының бір түрінен ел намысын абыроймен қорғап, Қазақстан құрамасының жеңісті жолына өз үлесін қосты.
Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі