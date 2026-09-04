ТУРКЕСТАН: В ОТРАРЕ ПОЧТИЛИ ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ ОЗБЕКАЛИ ЖАНИБЕКОВА И ОМИРЗАКА АЙТБАЕВА

В Отраре состоялась научно-познавательная конференция «Духовность и язык: уроки Озбекали Жанибекова и Омирзака Айтбаева», посвященная 95-летию государственного и общественного деятеля, историка-этнографа, ценителя культуры Озбекали Жанибекова и 90-летию доктора филологических наук, профессора, исследователя казахского языка Омирзака Айтбаева.

В мероприятии приняли участие ученые, представители интеллигенции, государственные и общественные деятели, специалисты сферы культуры и искусства, писатели, учителя и молодежь. Основная цель встречи - возвеличить особое место двух личностей в истории и духовности страны, популяризировать их богатое наследие среди подрастающего поколения и широко представить национальные ценности.

В рамках мероприятия была прочитана молитва в память о личностях. В церемонии приняли участие сестра Озбекали Жанибекова - Айганым Серимова - и супруга Омирзака Айтбаева - Замира Айтбаева. Они поделились воспоминаниями и рассказали о заслугах выдающихся деятелей перед страной.

На открытии конференции во Дворце культуры выступил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, который отметил вклад двух личностей в национальную культуру и науку.

Глава региона подчеркнул важность позиций Главы государства Касым-Жомарта Токаева по пропаганде национальных ценностей, обновлению исторического сознания и сохранению духовного наследия.

- Глава государства Касым-Жомарт Кемелович поручил активизировать работу по возвеличиванию национальных ценностей и обновлению исторического сознания. Сегодняшнее мероприятие полностью соответствует этим важным задачам. Обе личности показали яркий пример служения стране. Озбекали-ага - вершина государственной службы, символ патриотизма и пропагандист национальной культуры. А Омирзак Айтбаев - ученый, который научно исследовал казахский язык. Долг каждого из нас - сделать примером для молодежи жизненный путь этих личностей. Это мероприятие не только обновляет нашу историческую память, но и дает возможность глубже познать наши исконные ценности. Земля Отырара подарила миру таких личностей, как Абу Насыр аль-Фараби. Поэтому обсуждение вопросов духовности именно в этом месте имеет особое значение. Научные выводы и ценные мнения, высказанные на сегодняшней встрече, несомненно, станут примером для молодого поколения, - сказал аким области.

Имя Озбекали Жанибекова неразрывно связано с сохранением историко-культурного наследия казахов, возрождением национальных традиций и искусства, формированием исторического сознания. На государственной и общественной службе он внес особый вклад в пропаганду национальных ценностей, защиту исторического наследия и расширение горизонтов казахской культуры.

Научная жизнь Омирзака Айтбаева была посвящена развитию казахского языкознания, формированию научных и терминологических основ языка. Труды ученого внесли значительный вклад в развитие отечественной филологической науки и заложили научный ориентир для исследователей последующих поколений.

В ходе конференции обсуждались жизнь и творческое наследие двух личностей, вопросы сохранения национальной культуры и исторического наследия, повышения научного потенциала казахского языка, обновления исторического сознания и духовной преемственности.

В рамках встречи были организованы выставка картин А. Малика «Летописный Отырар» и книжная выставка «Покровитель казахской духовности». Также к памятнику у лицея-интерната №4 имени О. Жанибека были возложены цветы и представлена музейная экспозиция.

Жизненный путь Озбекали Жанибекова и Омирзака Айтбаева - яркий пример сохранения национальной духовности, развития науки и культуры и преданного служения стране. Возвеличивание их наследия - это важная работа, направленная на формирование национального мировоззрения и духовных ориентиров молодого поколения.

Пресс-служба акима Туркестанской области