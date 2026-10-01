ТУРКЕСТАН: В БАЙДИБЕКЕ ОТКРЫЛСЯ СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТЗАЛ

В селе Теректы Байдибекского района состоялась торжественная церемония открытия модульного спортивного зала ангарного типа. В ней приняли участие председатель Попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына» Бану Нургазиева, заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев и жители села.

Заместитель акима области поздравил собравшихся с Днем пожилых людей и открытием нового спортивного объекта.

– Сегодня на благо населения передается модульный спортивный зал, построенный при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына». Это, прежде всего, большая возможность, созданная для сельских детей. Байдибекский район – один из районов со сложившимися спортивными традициями. Сегодня в районе 237 спортивных объектов, работают четыре детско-юношеские спортивные школы. В спортивных школах 131 тренер обучает детей и подростков по 15 видам спорта. Это говорит о том, что в Байдибекском районе высок интерес к спорту, особенно детско-юношескому. Поэтому мы уверены, что новый спортивный зал, открывающийся сегодня в населенном пункте Теректы, еще больше повысит спортивный потенциал района. Для нас важно не только построить новое здание, но и чтобы оно реально служело жителям. Поэтому пусть этот спортзал станет центром, где каждый день слышны голоса детей, где закаляется молодежь, где жители села занимаются спортом! От имени спортсменов области и акима области Нуралхана Оралбаевича выражаю искреннюю благодарность общественному фонду «Қазақстан халқына», гражданам, участвовавшим в реализации проекта, и всем неравнодушным лицам, реализовавшим такую благую инициативу и создавшим большие возможности для сельских детей. Пусть новый объект долгие годы служит на благо населения! – сказал Е. Алтаев.

После церемонии перерезания ленты замакима области вместе с жителями села осмотрел спортивный комплекс. Кроме того, Е. Алтаев и участники встречи посадили деревья вокруг спорткомплекса.

Строительные работы нового спортивного объекта начались в ноябре 2025 года. Общая площадь проекта составляет 1280,9 квадратных метров. Общая стоимость объекта – 218,501 млн тенге, а конкурсная стоимость – 200,0 млн тенге.

В целом, в Туркестанской области ведется масштабная работа по развитию спортивной инфраструктуры. При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» и благотворительного фонда «Батыр боламын!» в рамках программы «100 детских спортивных залов» 21 спортивный зал в области был обеспечен необходимым оборудованием. В этом году при спонсорской поддержке фонда планируется обеспечить спортивным инвентарем 19 спортивных залов на общую сумму 259,6 млн тенге. Кроме того, строительство такого же модульного спортзала ведется и в Келесском районе. Данный объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре.

Помимо этого, в 2026 году в области предусмотрено строительство 58 спортивных объектов общей стоимостью 11,3 млрд тенге. На сегодняшний день 18 из них сданы в эксплуатацию.

Пресс-служба акима Туркестанской области