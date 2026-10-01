Ардақты ардагерлер! Қадірлі аға буын өкілдері!
Сіздерді бүгінгі 1 қазан – Халықаралық қарттар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!
Біз қашанда үлкенді сыйлап, батасын алуды ізгі дәстүр санағанбыз. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл-кеңестеріңіз – кейінгі буын үшін баға жетпес қазына. Біз қазыналы қарттарымызбен мақтанамыз.
Бүгінде Түркістан облысы қарқынды даму жолына түсіп, әлеуметтік-экономикалық әлеуетін арттырып, жаңа белестерді бағындыруда. Осы игі жетістіктердің негізінде Сіздердің де қажырлы еңбектеріңіз бен елге деген адал қызметтеріңіз жатыр.
Баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық пен береке тілеймін. Абыройларыңыз асқақ, мерейлеріңіз үстем болсын!
Құрметпен,
Түркістан облысының әкімі,
Нұралхан Көшеров.