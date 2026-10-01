В ТУРКЕСТАНЕ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В духовной столице ко дню пожилых людей состоялась встреча военнослужащих с ветераном Афганской войны Сапарбеком Жандарбековичем Пазылбековым.

Начальник гарнизона – командир войсковой части 99210 полковник Талгат Аязханович Мажимбеков совместно с военнослужащими и ветеранами Афганской войны поздравил Сапарбек Пазылбекова с праздником, выразив уважение за его вклад в защиту Отечества и достойный жизненный путь.

В рамках встречи военнослужащие также оказали практическую помощь ветерану, проведя уборку прилегающей территории его дома. Военнослужащие привели в порядок двор и территорию вокруг дома, тем самым оказав внимание и поддержку ветерану.

Особое внимание в ходе встречи было уделено сохранению связи между поколениями. Военнослужащие отметили значимость опыта ветеранов в военно-патриотическом воспитании молодежи, сохранении боевых традиций и преемственности поколений.

В свою очередь, Сапарбек Пазылбеков поблагодарил военнослужащих за внимание и заботу, пожелав личному составу крепкого здоровья, успехов в службе, семейного благополучия и мирного неба.

Поддержка ветеранов и забота о старшем поколении остаются одним из важных направлений военно-патриотической работы. Такие встречи позволяют не только выразить признательность ветеранам, но и сохранить преемственность поколений, передавая молодым военнослужащим традиции служения Родине.