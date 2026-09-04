В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАНО 29 МАЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАРКОВ, ЗАПУЩЕНО 114 ПРОЕКТОВ

По поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова работа создаваемых в регионе производственных парков взята под системный контроль. В рамках этого представители областного управления предпринимательства и торговли посетили производственные парки, созданные в Казыгуртском, Сарыагашском, Келесском и Шардаринском районах и городе Арыс, и ознакомились с работой предприятий. Также были проведены встречи с предпринимателями, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы развития производства.

В ходе встреч приоритет был отдан вопросам привлечения новых проектов в производственные парки, реализации продукции предприятий и оказания финансовой поддержки проектам.

На сегодня в Туркестанской области создано 29 малых производственных парков, начато строительство 275 производственных зданий. Из них строительство 165 завершено.

В производственных парках предусмотрена реализация 269 проектов на общую сумму 226,9 млрд. тенге. В настоящее время запущено 114 из них. Основное направление реализуемых проектов - производство строительных материалов, мебели и продукции легкой промышленности.

Работа малых производственных парков в Туркестанском регионе активизируется и становится эффективной площадкой для предпринимателей.

Пресс-служба акима Туркестанской области