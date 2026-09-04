Спортсмены клуба «Шардара Армспорт» из Туркестанской области показали отличный результат по армрестлингу на VI Всемирных играх кочевников, проходящих в Кыргызстане.

Сегодня в живописном Иссык-Кульском регионе Республики Кыргызстан проходят VI Всемирные игры кочевников. Сильнейшие спортсмены со всего мира собрались здесь, чтобы посоревноваться в национальных видах спорта. Наши земляки, защищавшие честь страны на таком масштабном турнире, продемонстрировали высокое мастерство в армрестлинге и стали победителями.

А именно Нурдаулет Айдархан, выступавший в весовой категории 90 кг, победил всех соперников как правой, так и левой рукой и завоевал две золотые медали.

Медет Куттымуратов в категории +90 кг также не оставил шансов соперникам и выиграл два золота - правой и левой рукой.

Среди девушек Улжан Оралбай завоевала две серебряные медали - также правой и левой рукой.

Таким образом, спортсмены клуба «Шардара Армспорт» на VI Всемирных играх кочевников завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали и пополнили копилку страны.

Пресс-служба акима Туркестанской области