В Туркестанской области при организации фонда «Қазақстан халқына» прошел пресс-тур для представителей СМИ. В рамках поездки журналисты посетили общеобразовательную школу имени Героя Советского Союза Сейткасыма Аширова в селе Когам Отырарского района.

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1992 году. В настоящее время 418 учащихся обучаются в две смены. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» оборудуются кабинеты физики, химии и биологии.

Фондом в целях развития сферы образования в регионе выделено более 13 млрд тенге, 35 школ оснащены современным оборудованием.

Также в рамках поездки представители СМИ ознакомились с работой модернизированного Дворца культуры в селе Шаульдер. Это районный Дворец культуры. В рамках проекта и с учетом запросов жителей здесь открыто 13 творческих кружков по пяти основным направлениям. Кроме того, предусмотрены дополнительные штатные единицы для развития ряда новых творческих направлений.

В церемонии открытия приняли участие председатель фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чингисбаева и заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев. Л. Чингисбаева высоко оценила работу, проводимую фондом в Туркестанском регионе.

В завершение поездки журналисты побывали в селе Коксу Шардаринского района и приняли участие в церемонии открытия прошедшего реконструкцию Дома культуры. Здесь работают 14 кружков, расположена библиотека, снаружи объекта расположены летняя сцена, алтыбакан и юрта. На капитальный ремонт двухэтажного объекта затрачено более 163 миллионов тенге.