В ЖЕТЫСАЙСКОМ РАЙОНЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВНЕДРЕНЫ НА ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ

В Жетысайском районе системно развивается тепличное хозяйство и широко внедряются современные агротехнологии. Один из таких предпринимателей — житель Жанаауылского сельского округа Акрам Муратов. На приусадебном участке площадью 15 соток он развивает тепличное хозяйство и ежегодно получает до 25 тонн огурцов и томатов. Предприниматель обеспечивает постоянной работой 10 сельчан, а свою продукцию реализует в торговых точках Жетысайского и Мактааральского районов. Кроме того, в целях экономии воды и повышения урожайности он применяет технологию капельного орошения.

Ознакомившись с деятельностью предпринимателя, аким района Серик Мамытов отметил важность развития тепличного хозяйства и внедрения передовых технологий.

Сегодня общая площадь теплиц, принадлежащих 129 жителям района, составляет 23 гектара. Из них 3,5 гектара расположены в Жанаауылском сельском округе. Из 76 крестьянских хозяйств района теплицы общей площадью 13,48 гектара отапливаются природным газом, а теплицы 53 хозяйств общей площадью 9,54 гектара — твердым топливом.

В районе также активно продолжается работа по внедрению новых технологий в сельском хозяйстве. Метод получения двух урожаев с одного участка внедрен на площади 1 528 гектаров, а технология капельного орошения — на площади 3 041 гектар.