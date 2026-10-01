В ТУРКЕСТАНЕ ПРОШЕЛ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ – ОПОРА НАЦИИ»

В городском Ломе культуры города Туркестана по случаю Дня семьи прошел областной конкурс «Семья – опора нации». На открытии мероприятия выступили заместитель акима города Мадияр Алипов и временно исполняющая обязанности председателя Туркестанского областного филиала партии «Әділет» Калыйма Жантореева, которые пожелали удачи семьям-участникам. Также они остановились на значении семейных ценностей в обществе.

Основная цель конкурса – популяризация семейных ценностей, пропаганда национальных традиций и повышение роли семьи в воспитании подрастающего поколения.

В конкурсе приняли участие талантливые и образцовые семьи. Участники соревновались в три этапа.

На первом этапе - «Моя семья – моя гордость» - участники представили историю и ценности своей семьи, на этапе «Традиции предков – начало воспитания» продемонстрировали национальные обычаи и представили мастерство рукоделия. На третьем этапе - «Меню» - конкурсанты представили национальные блюда и блюда, приготовленные из осенних продуктов.

По итогам конкурса Гран-при завоевала семья Кендирбаевых из Толебийского района. I места удостоена семья Манашовых из Сауранского района. II место заняли семья Толешовых из Отырарского района, семья Турсынбаевых из Сайрамского района и семья Бесбаевых из Казыгуртского района. III место раздели семья Коспаевых из Мактааральского района, семья Торебековых из Жетысайского района и семья Бимурзаевых из города Туркестана.