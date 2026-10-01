В Национальном музее истории Азербайджана в Баку открылась международная выставка «Тайна небесной глазури», посвящённая историко-культурному наследию Туркестана и духовному наследию Ходжи Ахмеда Яссауи. Экспозицию подготовил Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» Республики Казахстан.

Проект реализован в рамках поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева по изучению, сохранению и международному представлению наследия Ходжи Ахмеда Яссауи. Выставка организована при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Фонда тюркской культуры и наследия.

В экспозиции представлены подлинные терракотовые плитки XII века, фрагменты поливной глазури XIV века, элементы майолики и мозаики, а также фотоматериалы с изображениями куфических надписей и арабской вязи мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Отдельное внимание уделено архитектуре и эпиграфике мавзолея.

Центральное место в экспозиции занимают два макета мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Один демонстрирует внутреннюю структуру комплекса и расположение основных помещений, второй – его целостный архитектурный облик.

Отдельный раздел посвящён духовному и интеллектуальному наследию Ходжи Ахмеда Яссауи. Здесь представлены рукописи и исторические материалы, «Насабнама» – родословная, а также труды последователей Яссауи, отражающие влияние его учения на духовную традицию тюркских народов.

В ходе мероприятия также подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан» и Национальным музеем истории Азербайджана. Документ предусматривает сотрудничество в сфере сохранения и изучения культурного наследия, обмен специалистами, а также реализацию совместных научных и культурных проектов.

Выставка направлена на развитие музейного сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном и популяризацию историко-культурного наследия Туркестана на международном уровне.