ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА ОБЛАСТИ ВЫСЛУШАЛ ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов принял жителей региона в Туркестанском областном филиале партии «Әділет» и выслушал их обращения. В приеме приняла участие заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Әділет» Калыйма Жантореева, которая изучила вопросы, подлежащие партийному контролю.

Жители, пришедшие на прием и обратившиеся онлайн, высказали пожелания по вопросам обеспечения питьевой водой, жилищных отношений, подведения природного газа, обновления электрических сетей.

Обратившийся в онлайн-формате на партийный прием житель Тюлькубасского района поднял вопрос передачи водонапорной башни в поселке Састобе из собственности местного цементного завода на баланс акимата села. Представители госорганов, давшие разъяснения по данному вопросу, отметили, что значительных проблем с водоснабжением населенного пункта нет. Кроме того, было сообщено, что за счет бюджета пробурены две скважины, сейчас начаты работы по их передаче в доверительное управление. С 2027 года жители Састобе будут получать питьевую воду из этих скважин.

Также в ходе приема были озвучены вопросы увеличения количества многоэтажных жилых домов, строящихся в Тюлькубасском районе, в обеспечении жильем граждан, стоящих в очереди на жилье, улучшения технического состояния станций очистки канализационных вод. Гражданину, выразившему обращение, была предоставлена информация о ходе реализации программы реновации, направленной на обновление строящихся в районе многоэтажных жилых и старых домов, и представлена информация о принимаемых мерах по обеспечению нормального функционирования станций очистки канализационных вод.

На прием пришла группа жителей из сельского округа Карашык Сауранского района и выступила с инициативой подведения природного газа в село Каратобе, где насчитывается около 20 жилых домов, обновления электрических столбов, прокладки водопроводных труб. Внимательно выслушав жителей и мнения руководителей отрасли по данному вопросу, первый замакима области открыто заявил, что экономические затраты на подведение полноценной инфраструктуры в населенные пункты с малым количеством жителей будут высокими. В этой связи было заявлено, что наряду с традиционными способами подведения инфраструктуры в села данной категории будут рассматриваться альтернативные решения с учетом затрат и эффективности.

Житель населенного пункта Игилик сельского округа Бабайкорган Сауранского района поблагодарил за решение многих проблем села и высказал просьбу обновить изношенные водопроводные трубы в селе, а гражданин из сельского округа Шага этого же района выразил просьбу отремонтировать водные системы в селе «30 лет Казахстану» и продлить маршрут общественного транспорта. Отметив, что поднятые по питьевой воде вопросы будут решаться поэтапно, Зулфухар Жолдасов поручил руководителям отрасли рассмотреть возможность продления автобусного маршрута в названное село.

Также в ходе приема на контроль был взят вопрос решения проблемы многодетных семей, чьи частные жилые дома признаны аварийными, через фонд арендного жилья или с помощью спонсоров.

На прием к первому заместителю акима области предварительно записались 16 жителей, запросы граждан были рассмотрены индивидуально. В ходе приема по каждому из поднятых вопросов представители ответственных учреждений дали разъяснения, были обсуждены конкретные пути решения.

Туркестанский областной филиал партии «Әділет» будет держать на контроле ход решения вопросов, поднятых жителями. По каждому обращению отслеживается выполнение соответствующих работ, результат взят на контроль.

Пресс-служба акима Туркестанской области