ВИЦЕ-МИНИСТР ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РК ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вице-министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Мансур Ошурбаев встретился с жителями Туркестанской области. Во встрече приняли участие представители неправительственных организаций, защитники природы, а также местные жители. Вел заседание руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Галымжан Толепов.

В ходе встречи жители подняли ряд актуальных вопросов, касающихся экологической обстановки в регионе. В частности, были заданы вопросы по управлению и переработке отходов, влиянию карьеров на окружающую среду и другим частным вопросам.

Все вопросы и предложения, заданные жителями, внесены в протокол, и исполнение поднятых вопросов будет находиться под непосредственным контролем вице-министра.

До встречи с населением М. Ошурбаев провел личный прием граждан. Жители подняли вопросы мусорных полигонов, незаконных свалок, переработки мусора. Вице-министр отметил, что обращения и предложения граждан будут приняты во внимание и соответствующая работа будет проведена. В завершение встречи он провел брифинг для представителей региональных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.

Отметим, в Туркестанской области определено 151 место для полигонов в целях складирования твердых бытовых отходов. На сегодняшний день работы по их приведению в соответствие с санитарно-экологическими нормами проводятся поэтапно в соответствии с планом и в зависимости от финансирования из бюджета.

В прошлом году в ходе космической съемки, проведенной АО «Ғарыш сапары», на территории области было выявлено 249 стихийных свалок. По итогам года они были полностью ликвидированы. По данному факту со стороны департамента экологии были наложены штрафы и проведены проверки. В дальнейшем планируется установка камер видеонаблюдения.

Одним из основных индикаторов программы развития области является доля утилизации образовавшихся твердых бытовых отходов, которая в 2025 году была намечена на уровне 31% и полностью выполнена. В этом году ее планируется довести до 33%. По итогам восьми месяцев выполнено 32%. В дальнейшем планируется довести до 50% до 2030 года.

В настоящее время на территории области сортировкой и переработкой твердых бытовых отходов занимаются 20 предприятий.

Кроме того, по стране в направлении управления твердыми бытовыми отходами реализуется 62 проекта общей стоимостью 185 млрд тенге. В том числе в Туркестанской области реализуется один проект по сортировке отходов.

Пресс-служба акима Туркестанской области