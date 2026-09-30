УВАЖЕНИЕ К ПОЖИЛЫМ – НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в преддверии Международного дня пожилых людей посетил Центр оказания специальных социальных услуг №2, подведомственный управлению координации занятости и социальных программ области, и поздравил находящихся там пожилых людей с праздником.

Аким области встретился с представителями старшего поколения, уделил особое внимание пожилым людям и вручил подарки. В своем выступлении оү отметил, что почитание пожилых людей – это давняя традиция нашего народа.

– Пожилые люди – сокровище страны. Вы своим жизненным опытом направляете последующие поколения и вносите свой вклад в рост и процветание страны. Для государства забота о старшем поколении – важная задача. Желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия вашим семьям, – сказал Н. Кушеров.

В центре оказания специальных социальных услуг №2 гражданам пожилого возраста круглосуточно оказываются социальные услуги, оказывается поддержка их бытовых, медицинских, психологических и других потребностей. Цель специальных социальных услуг – создать условия для безопасной и комфортной жизни пожилых людей и дать им возможность сохранить связь с обществом.

В ходе встречи глава региона

ознакомился с ситуацией в центре, обратил внимание на качество оказываемой получателям услуг социальной помощи.

В Туркестанской области ведется системная работа по поддержке пожилых людей. В регионе проживает более 200 тысяч пенсионеров. Также в целях создания условий для активной жизни пожилых людей работают более 20 центров активного долголетия. В этих центрах более 15 тысяч пенсионеров участвует в различных социальных, культурных и спортивных мероприятиях.

Глава области выразил добрые пожелания пожилым людям и отметил, что их благословение и назидание важны для последующих поколений.

В центре специальные социальные услуги оказываются 168 гражданам: 112 мужчинам и 56 женщинам. Среди получателей услуг 64 человека с ограниченными возможностями.

Пресс-служба акима Туркестанской области