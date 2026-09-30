ТУРКЕСТАНСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА СТАЛА ГЕРОИНЕЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА «MUGALIM»

В Туркестанской области учитель начальных классов Аксуле Жакыпбекова использует шахматы как эффективный инструмент для развития логического мышления детей. Она связывает элементы шахмат с уроками математики, обучения грамоте и преподает знания через игру. Новаторский опыт педагога был представлен широкой публике в рамках проекта «Mugalim», предложенного отечественной EdTech-экосистемой Bilim Group.

Аксуле Жакыпбекова преподает в малокомплектной начальной школе Шубарагаш Туркестанской области. Когда в учебную программу был введен предмет «Основы шахмат», учитель начала преподавать его, связывая с другими уроками. Изначально шахматных досок и необходимых наглядных пособий было недостаточно. Чтобы создать условия для полноценной тренировки детей, учитель начала приобретать необходимое оборудование за свой счет и постепенно оборудовать класс. По словам педагога, шахматы учат ребенка думать, сравнивать, планировать на несколько шагов вперед и принимать решения.

– Шахматы называют игрой ума. Она очень хорошо развивает мышление ребенка, его ум. К тому же математика и шахматы очень хорошо сочетаются друг с другом. Поэтому мы должны не просто давать ученикам знания, но и развивать их мыслительные способности, – говорит А. Жакыпбекова.

В ходе урока учащиеся знакомятся с шахматными фигурами, изучают их ходы, решают задачи через игру, выполняют логические задания. По словам учителя, интерес детей не ограничивается только школой. Увлекшись шахматами, ученики начали играть и дома, вовлекая в игру родителей. Она также делится своим опытом с коллегами, участвует в районных семинарах, показывает педагогам приемы использования шахмат на уроках.

Короткометражный документальный фильм, повествующий о педагогическом пути Аксуле Жакыпбековой, является одним из трех произведений, представленных в рамках документальной серии «Mugalim». Документальные фильмы сняты по инициативе EdTech-экосистемы Bilim Group к 15-летию компании и ко Дню учителя.

– 15 лет о нас в основном говорили цифры: десятки тысяч цифровых уроков, миллионы пользователей и миллиарды оценок. Но за этими цифрами всегда стояли простые люди, а главное – учителя. В результате размышлений о том, чтобы страна увидела их образ и услышала их голос, появилась документальная серия «Mugalim». Что меня больше всего поразило в процессе работы, так это то, что педагоги редко говорили о своих трудностях, а много говорили о своих учениках и о возможностях для них. Это не только побуждает нас больше работать для сферы образования, но и позволяет по-новому взглянуть на роль учителя, – говорит генеральный директор Bilim Group Александр Савченко.

Bilim Group – национальная цифровая экосистема, развивающая комплексные решения, охватывающие весь учебный путь от детского сада до профессионального развития. Bilim Group помогает государству и школам обеспечить доступное и устойчивое обучение во всех регионах Казахстана. Сегодня решениями экосистемы пользуются более 5 млн человек, более 350 тысяч педагогов и более 6 тысяч школ.

Пресс-служба акима Туркестанской области