ЖИТЕЛИ ТУРКЕСТАНА ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕТИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ АЗИАТСКИХ ИГР

Спортсмены Туркестанской области, с честью защитившие честь страны на ХХ летних Азиатских играх, проходящих в городах Аичи-Нагоя в Японии, вернулись на родину. Туркестанские спортсмены показали высокие результаты на континентальных соревнованиях и внесли в копилку страны ценные медали.

В соревнованиях по академической гребле среди мужчин в двойке (M2−) в составе национальной сборной Казахстана Владислав Яковлев и Иван Чернухин стали чемпионами Азиатских игр. А Ольга Шмелева, выступавшая в двух программах гребли на байдарках и каноэ, завоевала серебряную и бронзовую медали, прославив туркестанский спорт.

Победителей и призеров в международном аэропорту Туркестана торжественно встретили вице-министр туризма и спорта РК Мирас Тулебаев, заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, родные и болельщики.

Замакима области высоко оценил победу спортсменов.

– Летние Азиатские игры, которые проводятся раз в четыре года, – одно из крупнейших и самых престижных международных спортивных соревнований, объединяющее спортсменов континента. Из нашей области в соревнованиях принимает участие более 30 спортсменов. В результате наши спортсмены принесли в копилку страны 1 золотую, 2 серебряные и одну бронзовую медали. Есть еще спортсмены, на которых возлагаются надежды. Вы соревновались с лучшими спортсменами континента и проявили упорство и высокое мастерство. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию массового и детского спорта, совершенствованию спортивной инфраструктуры. В этой связи построенный в Туркестане и не имеющий аналогов в стране гребной канал придает импульс местным спортсменам. В сегодняшней победе наших гребцов также велика доля этого объекта. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность нашим спортсменам, их тренерам и родителям, – сказал Ертай Алтаев.

На церемонии встречи спортсменам были оказаны почести и отмечены их яркие достижения на Азиатских играх. В свою очередь спортсмены, вернувшиеся домой с наградами, поблагодарили всех, кто оказал поддержку, и заявили, что будут упорно трудиться, чтобы добиться высоких результатов и на предстоящих международных соревнованиях.

Отметим, в регионе по поручению акима области Нуралхана Кушерова спортсменам оказывается постоянная поддержка, развивается спортивная инфраструктура.

С честью защитившие честь страны Владислав Яковлев и Ольга Шмелева – воспитанники Туркестанской областной школы высшего спортивного мастерства. А Иван Чернухин – представитель областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

Пресс-служба акима Туркестанской области