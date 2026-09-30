В целях исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по открытию в стране филиалов ведущих мировых учебных заведений в Туркестанской области ведется масштабная работа. В областном центре в 2025 году был открыт университет Woosong Kazakhstan. А сегодня в городе Туркестане состоялась церемония закладки капсулы в строительство нового учебного корпуса этого международного университета. В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, ветераны, преподаватели и студенты.

В ходе мероприятия был презентован проект нового учебного корпуса. Спонсором строительства объекта является национальная атомная компания «Казатомпром».

– Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по адаптации к новой технологической эпохе, цифровизации экономики и широкому использованию возможностей искусственного интеллекта. В этой связи в прошлом году в регионе был открыт университет Woosong University Kazakhstan, из областного бюджета выделено 100 грантов на 2025-2026 учебный год, 200 грантов на 2026-2027 учебный год. На сегодняшний день в университете обучаются 342 студента. Наша цель – не просто дать молодежи диплом, а подготовить конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, соответствующих международным требованиям, свободно владеющих новыми технологиями. Уверен, новый учебный корпус, фундамент которого закладывается, внесет значительный вклад в развитие образовательной инфраструктуры нашего региона. Выражаем искреннюю благодарность национальной атомной компании «Казатомпром», которая спонсирует строительство этого объекта. Я твердо уверен, что в новом здании наша молодежь получит качественное образование и станет квалифицированными, патриотичными специалистами международного уровня! – сказал Нуралхан Кушеров.

На собрании выступил директор университета Woosong Kazakhstan Джонг Енг Хва и поблагодарил акимат области за поддержку образования и науки. В завершение мероприятия ветеран сферы образования Жаркынбек Кулбайымбетов дал свое благословение.

Сметная стоимость проекта составляет 7,5 млрд тенге. Здания будут 4-этажными, общей площадью 16,5 тыс. квадратных метров. В составе комплекса планируется построить три здания, состоящих из блоков А, Б и В. Строительные работы начаты 30 сентября 2026 года и, как ожидается, будут завершены к новому учебному году 2027 года.

Пресс-служба акима Туркестанской области