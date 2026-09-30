Состоялась внеочередная двадцать седьмая сессия Туркестанского областного маслихата восьмого созыва. В ней приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, депутаты областного маслихата и представители ответственных государственных органов. Работу сессии вел председатель областного маслихата Нуралы Абишов.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, имеющих социальное и общественное значение для региона, и приняты соответствующие решения. В частности, обсуждены вопросы присвоения звания «Почетный гражданин Туркестанской области», утверждения состава регионального совета по качеству образования при акимате области, внесения изменений в перечень социально значимых сообщений. Кроме того, рассмотрен вопрос внесения изменений в правила создания, содержания и защиты зеленых насаждений в населенных пунктах, благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Также рассмотрены предложения по внесению соответствующих изменений в план по Туркестанской области по реализации концепции «Таза Қазақстан», которые поддержаны депутатами.

В завершение сессии аким области поблагодарил депутатов за активную работу в обсуждении важных вопросов, касающихся развития региона, и принятии совместных решений.

– Наше направление ясно: это увеличение производственных предприятий, привлечение инвестиций, увеличение собственных доходов. Буквально вчера в Сауранском районе мы заложили фундамент современного завода по производству сельскохозяйственных удобрений. В нашем регионе реализуются и другие инвестиционные проекты. В области проходят мероприятия международного уровня. Можно сказать, началась прайм-эра Туркестана. В этих начинаниях значим и ваш вклад. Надеюсь, что эта работа будет продолжена, – сказал Н. Кушеров.

В ходе сессии народные избранники высказали свои предложения и мнения, дали положительную оценку динамике развития Туркестанской области и работе акимата.

Пресс-служба акима Туркестанской области