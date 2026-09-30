ДЕЛЕГАЦИЯ ТУРКЕСТАНА ИЗУЧИЛА ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КИТАЕ

При поддержке акимата Туркестанской области сотрудники Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави посетили Китайскую Народную Республику и изучили опыт внедрения цифровизации, искусственного интеллекта и современных технологий в различные сферы. В ходе поездки делегация побывала в городах Ханчжоу и Ухань и ознакомилась с применением цифровых технологий в экономике, образовании, медицине, сельском хозяйстве и научно-исследовательской сфере. Кроме того, произошел обмен опытом с китайскими коллегами и обсуждение возможности развития технологического и научного сотрудничества.

Первым направлением поездки стала V Всемирная выставка цифровой торговли (GDTE 2026), прошедшая в Ханчжоу. В масштабной международной выставке приняло участие более двух тысяч предприятий, зарегистрировано свыше 50 тысяч человек из 163 стран и регионов. Из них порядка 12 тысяч – это иностранные гости. В основной повестке выставки были вопросы внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики, демонстрация новых возможностей цифровых технологий и расширение трансграничного цифрового сотрудничества.

На выставочных площадках делегация ознакомилась с технологическими решениями в сферах искусственного интеллекта, электронной торговли, интеллектуальных транспортных систем, цифровых развлечений, медицины и «умных» пространств. В каждом из этих направлений был показан уровень проникновения цифровых инструментов в повседневную жизнь и производственные процессы.

Кроме того, члены делегации посетили город Ухань провинции Хубэй. Здесь они в рамках побратимских связей между Туркестанской областью и провинцией Хубэй изучили работу ряда образовательных, медицинских и научно-исследовательских организаций. В Уханьском городском профессиональном колледже был организован семинар на тему искусственного интеллекта и беспилотных систем. В ходе встречи были рассмотрены образовательные программы по этим направлениям, подходы к подготовке специалистов и опыт внедрения технологий в процесс практического обучения.

Делегация также ознакомилась с работой больницы Ханьяна. Здесь была продемонстрирована система управления медицинской организацией, организация деятельности отделений и порядок использования современного медицинского оборудования. В ходе встречи внимание было уделено вопросам управления технологическими решениями в сфере медицины и их сочетания с качеством обслуживания.

Опыт применения цифровых технологий в сельском хозяйстве Китая также стал важной частью программы поездки. В Академии сельскохозяйственных наук Хубэя делегация ознакомилась с использованием больших данных, интеллектуальными датчиками, роботами, определяющими фенотипические показатели растений, умным земледелием и цифровыми технологиями в животноводстве.

А в Институте информатики Хуачжунского сельскохозяйственного университета были представлены направления искусственного интеллекта в сельском хозяйстве, обработки больших данных, интеллектуальных сенсорных систем мониторинга и применения научных разработок в производстве.

Эти встречи были важны тем, что показали, что цифровые технологии внедряются не только в отдельных лабораториях, но и в такие реальные сектора, как сельское хозяйство. Появилась возможность обмена опытом по вопросам трансфера научных разработок в практику, управления на основе данных и использования автоматизированных систем.

В рамках поездки состоялась также встреча с представителями Ассоциации международного сотрудничества предприятий провинции Хубэй. Стороны обсудили вопросы обмена технологическим опытом, внедрения научных разработок в практику и расширения сотрудничества между регионами.

В ходе рабочей поездки в Китай появилась возможность ознакомиться с цифровыми решениями, которые могуть быть применены для Туркестанской области от образования и науки до медицины и сельского хозяйства. Накопленный опыт будет использован в направлении развития научно-образовательного потенциала университета и внедрения современных технологий в учебный процесс и исследовательскую работу.

Поездка также позволила дополнить взаимные связи между Туркестанской областью и провинцией Хубэй новыми направлениями. В частности, вопросы развития партнерства в сферах искусственного интеллекта, цифровизации, научных исследований и трансфера технологий рассматривались как одно из приоритетных направлений предстоящего сотрудничества.

Пресс-служба акима Туркестанской области