В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕЗЕНТОВАНЫ ПРОЕКТЫ ФОНДА «ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА»

В Туркестанской области с 2022 года при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» реализовано 25 социально значимых проектов, на которые выделено более 20 млрд 375 млн тенге. Сегодня представители фонда организовали пресс-тур для представителей республиканских и региональных СМИ. В нем приняло участие около 40 журналистов и активистов социальных сетей. В ходе мероприятия были презентованы результаты реализованных в регионе проектов.

Участники встречи сначала ознакомились с работой школы имени А. Сыгая в Сауранском районе. Затем пресс-тур продолжился в центре для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в городе Туркестане, специальном комплексе №1 - детском саду-школе-интернате и в детском спортивном зале в селе Карнак города Кентау.

В школе имени А. Сыгая при поддержке фонда проведена системная работа по модернизации образовательной инфраструктуры. В частности, в рамках проекта укреплена материально-техническая база школы, созданы условия, необходимые для качественного обучения учащихся.

В центре для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями в Туркестане установлено специальное оборудование, здесь предусмотрены все возможности для оказания комплексных услуг детям. Данные работы осуществлены в рамках проекта «Оснащение центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями».

Пресс-тур продолжился в специальном комплексе №1 - детском саду-школе-интернате, который в рамках проекта «Оснащение специальных школьных организаций» обеспечен необходимым оборудованием. Кроме того, при поддержке фонда в образовательном учреждении открыта современная телестудия. В ходе мероприятия учащиеся побеседовали с журналистами и поделились навыками, приобретенными благодаря работе телестудии. По словам специалистов, телестудия положительно влияет на развитие речи воспитанников, свободное изложение своих мыслей и социальную адаптацию.

В целях приобщения детей и подростков в сельской местности к спорту реализован проект «100 сельских детских спортивных залов», и детский спортивный объект в селе Карнак полностью обеспечен необходимым инвентарем.

В 2026 году общая стоимость проектов, реализуемых при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в Туркестанской области, составляет 7,57 млрд тенге. Из них на сферу образования приходится 5,14 млрд тенге, сферу здравоохранения – 1,14 млрд тенге, спорта – 662,5 млн тенге, культуры – 381,8 млн тенге, социальную поддержку и реабилитацию – 241,2 млн тенге.

Один из крупных проектов, реализуемых в регионе, – внедрение передового опыта лицеев «Білім-Инновация» в школы. В рамках проекта планируется охватить 100 школ, повысить квалификацию 4 600 педагогов. Также планируется обеспечить современным оборудованием около 300 кабинетов физики, химии, биологии. В результате планируется охватить более 60 тысяч учащихся.

В этот же день состоялась V Национальная благотворительная конференция «Қазақстан халқына-2026» на тему «Инвестиции в человека: благотворительность на пути развития человеческого капитала».

Отметим, общественный фонд «Қазақстан халқына» реализует в Туркестанской области ряд важных проектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, культуры, социальной поддержки и реабилитации.