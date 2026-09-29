ТУРКЕСТАН: В КЕНТАУ СОСТОЯЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ «DIGITAL KENTAU-2026»

В городе Кентау состоялся республиканский информационно-цифровой форум «DIGITAL KENTAU-2026», охватывающий направления цифровых технологий, искусственного интеллекта и современных медиа.

Основная цель форума – эффективное использование цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта, развитие новых медиа-технологий, совершенствование производства мобильного контента и широкая пропаганда современных возможностей цифровых коммуникаций. Также приоритет был отдан формированию навыков распространения государственной и общественной информации в новом цифровом формате.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Кентау Нурдаулет Медеуов и временно исполняющий обязанности руководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области Байдаулет Абай, которые отметили важность технологий ИИ в современную цифровую эпоху.

В ходе выступления было отмечено, что сегодня цифровизация проникает во все сферы, позволяя поднять на новый качественный уровень государственное управление, экономику, образование, информационные коммуникации и общественную жизнь. Кроме того, они остановились на инициативах Главы государства по цифровизации страны, развитию искусственного интеллекта и эффективному использованию новых технологий, подчеркнув, что освоение современных технологий – требование времени.

В ходе форума специалисты в области цифровых технологий и искусственного интеллекта поделились опытом и познакомили участников с практическими путями эффективного использования современных инструментов.

В частности, Тимур Бектур выступил на тему «Не работай в 10 раз больше с ИИ, работай в 10 раз масштабнее!» о возможностях повышения производительности труда и оптимизации рабочих процессов с помощью искусственного интеллекта.

Нуржан Исабеков выступил на тему «Эпоха новых медиа: эффективное создание контента с помощью Reels, TikTok, дрона и искусственного интеллекта» представил современные способы производства контента в социальных сетях и возможности новых медиа.

Алихан Сламбек говорил на тему «Искусственный интеллект: возможности, риски и этика» остановился на преимуществах и потенциальных рисках использования технологий ИИ, а также вопросах ответственности и этики в цифровой среде.

Ерлан Сердалиев представил тему «Компьютерное зрение: как камера видит, понимает и действует в городе» рассказал о возможностях технологий компьютерного зрения, системах видеонаблюдения и современных решениях в концепции «умного города».

В ходе форума участники обменялись мнениями со спикерами и обсудили актуальные вопросы по искусственному интеллекту, цифровым коммуникациям, мобильному контенту, новым медиа.

Форум «DIGITAL KENTAU-2026» стал важной площадкой, не только обсуждающей новые возможности цифровой эпохи, но и направленной на эффективное применение современных технологий на практике.

Новые знания и опыт, полученные в рамках форума, дадут новые возможности для совершенствования государственных и общественных коммуникаций, повышения цифровой грамотности и широкого применения инновационных технологий в городе Кентау.

Пресс-служба акима Туркестанской области