В Туркестане состоялась презентация двухтомной энциклопедии «Түркістан», широко представляющей историю и культуру священного города, региона, его духовное наследие и историко-познавательные ценности. В мероприятии, прошедшем в МКТУ имени Ходжи Ахмеда Ясави, приняли участие ученые, представители интеллигенции.

Аким области Нуралхан Кушеров в своем выступлении остановился на особой роли Туркестана в истории казахов и отметил значение новой книги в возрождении нашей исторической памяти.

- Сегодня мы собрались на презентацию двухтомной энциклопедии «Түркістан», посвященной уникальной истории и культуре священного города, его духовному наследию и историко-познавательным ценностям. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал Туркестан «священным шаныраком для всего тюркского народа с едиными корнями». Исторический вес Туркестана тесно связан и с наследием великого мыслителя Ходжи Ахмеда Ясави. Учение Ясави превратило этот регион в духовный компас всего тюркского мира. Если обратиться к истории, энциклопедия «Түркістан» впервые вышла под главным редакторством академика Абдумалика Нысанбаева. С тех пор прошло более четверти века. За это время город изменился до неузнаваемости. В научный оборот введено много новых данных, касающихся истории области и города, проведены новые исследования. Обновился и взгляд на историческое наследие. В связи с этим возникла необходимость дополнить историю сакрального края новыми данными и переработать энциклопедию. В результате масштабных изысканий темы дополнены, количество статей увеличено вдвое. Энциклопедия в новом содержании была переработана в двух томах и издана в этом году. От всей души поздравляю всех вас с выходом этой знаменательной энциклопедии! – сказал глава региона и выразил уважение авторам, участвовавшим в выпуске ценной книги.

Мероприятие вела ректор МКТУ им. Ходжи Ахмеда Ясави Жанар Темирбекова. Были заслушаны содержательные мнения авторов энциклопедии – доктора исторических наук, академика Дархана Кыдырали и литературоведа, ученого, кандидата филологических наук и деятеля культуры Турдыкула Шанбая. Также выступили Генеральный консул Турецкой Республики в городе Туркестане Левент Гюржан, председатель областного совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов и представители старшего поколения и интеллигенции.

Уникальное двухтомное издание объемом 880 страниц, подготовленное издательством «Ғылым» в городе Астане, вышло в свет при поддержке акимата Туркестанской области. В новой энциклопедии понятие «Туркестан» рассматривается не только в рамках истории современного города Туркестана и региона, а в максимально широком масштабе в рамках историко-культурного и цивилизационного пространства. В этом плане издание направлено на комплексное представление Туркестана в истории всех тюркских народов.

Руководил фундаментальным проектом, охватывающим работу 2021-2025 годов, с привлечением статей и исследований более 300 ученых, академик Дархан Кыдырали. В рамках проекта было заново изучено более четырех тысяч названий и понятий, имеющиеся материалы дополнены новыми научными данными. Подготовлены новые статьи по ряду личностей, исторических событий, топонимов и понятий, ранее не входивших в энциклопедический оборот, а прежние материалы пересмотрены с научной точки зрения.

В двухтомной энциклопедии, ставившей целью пересистематизацию собранных данных на основе сегодняшних исследований и содержательное расширение, практически полностью охвачены материалы, касающиеся многовековой истории Туркестана и в целом тюркского мира. В труде в алфавитном порядке систематизированы научно-познавательные материалы, касающиеся древней и средневековой истории, археологии, архитектуры, этнографии, литературы и фольклора, духовного наследия, исторических личностей, населенных пунктов и топонимов.

Содержание издания дополняют специально снятые цветные фотографии, исторические и географические карты, портреты исторических личностей, миниатюры, реконструктивные схемы, снимки археологических и архитектурных памятников.

Известно, что ранее, в 1998 году, вышла однотомная международная энциклопедия «Түркістан». Масштабные изменения за прошедшие 28 лет полностью отражены в новом двухтомном издании. В частности, в новой энциклопедии нашли отражение такие исторические новшества, как образование Туркестанской области и обретение городом Туркестаном статуса областного центра.

Двухтомная энциклопедия «Түркістан» предназначена для историков, тюркологов, археологов и этнографов, литературоведов, преподавателей и обучающихся высших учебных заведений, исследователей, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей Туркестана и культурным наследием Тюркского мира.

Пресс-служба акима Туркестанской области