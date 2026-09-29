В Туркестане завершился III Международный симпозиум «Казахский язык — язык науки: научная трансформация в эпоху Digital Qazaqstan», проходивший в течение двух дней.

Главной целью симпозиума, состоявшегося в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави, стало расширение сферы применения казахского языка в науке, образовании и технологиях, обсуждение научных основ его адаптации к искусственному интеллекту и цифровым технологиям, увеличение объёма научного контента на казахском языке, а также разработка предложений по систематизации национальной научной терминологии.

Масштабное научное мероприятие объединило более 200 участников, среди которых — отечественные и зарубежные учёные, исследователи-лингвисты, специалисты IT-сферы, представители высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций, а также молодые исследователи.

Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан, акимат Туркестанской области, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, Национальная академия наук при Президенте Республики Казахстан, Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынулы, Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова и Международное общество «Қазақ тілі».

По случаю открытия симпозиума приветственные обращения направили министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, председатель Полномочного совета университета Хусейн Караман, президент Правления Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Акылбек Куришбаев и президент Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжехан.

Модератором пленарного заседания выступила ректор университета Жанар Темирбекова. С докладами выступили академик, член Полномочного совета университета Дархан Кыдырали, академик Каримбек Курманалиев, директор Института языкознания имени Ахмета Байтурсынулы Анар Фазылжанова, руководитель Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» Макпал Жумабай, а также руководитель проекта Международного общества «Қазақ тілі» по взаимодействию с OpenAI Анар Курманжан.

Учёные обсудили направления развития казахского языка в эпоху искусственного интеллекта, взаимосвязь научной коммуникации и языковых технологий, формирование национальной языковой модели, совершенствование цифровых ресурсов на казахском языке и создание качественных баз языковых данных.

Работа симпозиума продолжилась в шести секциях. В рамках научных заседаний рассматривались вопросы фундаментальной и прикладной лингвистики, возможности использования искусственного интеллекта в социально-гуманитарных науках, применение казахского языка в естественных и технических дисциплинах, правовой дискурс на казахском языке, сохранение национального искусства в цифровую эпоху, а также исследования в области литературоведения, абаеведения и духовного наследия.

Кроме того, состоялся круглый стол на тему «Логистика казахской лингвистики — инновационная и инвестиционная основа науки Казахстана». На дискуссионной площадке участники обсудили пути совершенствования научной инфраструктуры казахского языкознания, систематизации лингвистических исследований, внедрения научных результатов в технологические проекты и привлечения инвестиций в языковую сферу.

Одним из значимых событий симпозиума стало открытие аудитории имени лауреата Государственной премии Республики Казахстан, выдающегося литературоведа и абаеведа, профессора Мекемтаса Мырзахметулы. Новая аудитория станет научно-просветительским пространством, призванным сохранять и популяризировать научное наследие учёного среди молодого поколения.

В ходе мероприятия состоялась презентация научного сборника «Концепция совершенного человека», подготовленного к 180-летию со дня рождения Абая. Сборник составил доцент кафедры казахской филологии, кандидат филологических наук Максат Алипхан — ученик выдающегося представителя национальной интеллигенции, известного учёного-абаеведа Мекемтаса Мырзахметулы. В научном труде, изданном алматинским издательством «Үш қиян», собраны исследования, посвящённые учению Абая о совершенном человеке, а также всесторонне раскрыты истоки формирования и содержание нравственно-философских взглядов великого мыслителя.

По итогам двухдневной научной дискуссии была принята резолюция симпозиума, направленная на утверждение казахского языка в качестве полноценного языка науки в цифровую эпоху. Документ предусматривает расширение фундаментального научного корпуса казахского языка, создание специализированных подкорпусов академических текстов, разработку качественных нейросетевых моделей для систем искусственного интеллекта и совершенствование электронных терминологических платформ. Также отмечена необходимость цифровизации рукописей и архивных материалов, расширения сферы применения казахского языка в естественных и технических науках и интеграции научных журналов на казахском языке в международные базы данных.

В резолюции также отражены вопросы систематизации правовой терминологии, развития цифровых правовых сервисов на основе искусственного интеллекта, сохранения национального искусства и духовного наследия посредством цифровых архивов, 3D-моделей и виртуальных музеев. Кроме того, предложено оцифровать научные труды Мекемтаса Мырзахметулы и создать открытую электронную базу, включить дисциплину «Абаеведение» в образовательные программы высших учебных заведений, а также проводить Международный симпозиум «Казахский язык — язык науки» один раз в два года.

Таким образом, III Международный симпозиум продемонстрировал широкие возможности казахского языка в цифровую эпоху и способствовал укреплению взаимосвязи между языкознанием, наукой и технологиями. Инициативы, озвученные в ходе мероприятия, направлены на интеграцию казахского языка в современное научное пространство, развитие цифровых продуктов с национальным содержанием и укрепление позиций государственного языка в международной академической среде.

Следует отметить, что симпозиум «Казахский язык — язык науки» проводится в Университете Ахмеда Ясави на традиционной основе. Международная научная встреча, посвящённая будущему казахского языка, впервые состоялась два года назад — в 2024 году — и получила широкую общественную поддержку. II Международный симпозиум, прошедший в 2025 году, был посвящён теме «Искусственный интеллект и терминология» и охватил вопросы роли казахского языка в научной коммуникации, возможностей искусственного интеллекта и развития отраслевой терминологии. Нынешний симпозиум расширил рамки этого научного диалога, позволив рассмотреть будущее казахского языка в цифровую эпоху во взаимосвязи с различными областями науки.